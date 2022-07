Sky e DAZN si accordano..in Germania: con un abbonamento si vede tutto il calcio

Mentre in Italia la trattativa tra DAZN e TIM è in stallo, ad un mese esatto dal via al campionato, dalla Germania arriva un’importante novità. La piattaforma OTT e Sky hanno infatti siglato un accordo per la trasmissione di tutto il campionato di Bundesliga ad un prezzo davvero conveniente.

Nella fattispecie, DAZN ha portato a casa i diritti di licenza per la trasmissione di 106 partite a stagione del massimo campionato della Germania, mentre Sky dal suo canto ha acquisito i diritti per la parte restante dei match che ancora non aveva in catalogo.

Ciò consentirà agli utenti di seguire tutti gli incontri con un solo abbonamento, visto che le offerte di DAZN e Sky saranno unite ad un prezzo speciale di 38,99 Euro riservato ai nuovi clienti che acquistano tramite Sky il pacchetto Sky Bundesliga e lo abbinano a DAZN. Tale prezzo è bloccato per 12 mesi ed include anche molte partite di Champions League ed altri sport come NBA ed NFL.

Un aspetto molto interessante da notare è che la trasmissione dei contenuti di DAZN in Germania avverrà non solo tramite l’app ufficiale (che comunque è stata inclusa in Sky Q), ma anche su due canali satellitari: DAZN 1 e DAZN 2. Proprio quest’ultimo punto a quanto pare è al centro delletrattative tra DAZN e Sky per la Serie A: la pay tv vorrebbe infatti includere due canali satellitari nel bouquet.