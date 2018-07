Sky + DAZN: ecco quanto costerà vedere tutta la Serie A per la prossima stagione

Questa mattina su queste pagine abbiamo riportato i prezzi dei vari ticket DAZN riservati agli abbonati Sky, che come noto ha firmato un accordo con Perform per le tre partite di Serie A mancanti al proprio pacchetto. Ma vediamo insieme in cosa si traduce il tutto a livello di costi, sia mensili che annuali.

Prima di partire con i calcoli veri e propri, bisogna fare chiarezza sui pacchetti offerti da Sky.

Sky Sport, infatti, include i canali Sky Sport Football, Sky Sport Formula 1, Sky Sport MotoGP, Sky Sport NBA, Sky Sport Arena e Sky Sport Golf, il che vuol dire che a livello calcistico sarà possibile vedere Champions League, Europa League ed il calcio internazionale.

Il pacchetto Sky Calcio, invece, garantisce la visione di tutta la Serie A. Va da se che per coloro che sono interessati al nostro campionato, il pacchetto da scegliere è questo, che viene offerto a 15 Euro al mese per i primi dodici mesi, dopo di che si passerà a 15,20 Euro.

Bisogna quindi partire da 15 Euro al mese, a cui eventualmente dopo dodici mesi si aggiungono i 6,40 Euro dell'HD, mentre il 4K HDR è incluso se si sottoscrive Sky Q. Per il primo anno, quindi, il solo pacchetto Calcio ci viene a costare 15 Euro al mese, che moltiplicato per 12 (le mensilità), porta il totale a 180 Euro.

In caso di interesse nei confronti della Champions League, Europa League e Calcio Internazionale, si aggiungono 10 Euro al mese per i primi dodici mesi, dopo di che si passa a 15,20 Euro, ma se si aggiunge questo pacchetto si va a pagare il prezzo pieno su Sky Calcio. In questo caso il totale annuo diventa di 120 Euro (Sky Sport) + 182,40 Euro (Sky Calcio), per un totale di 302,40 Euro, un prezzo che ci permette di vedere sette partite su dieci della Serie A, tutta la Premier League, la Bundesliga tedesca, la Champions League ed Europa League.

A questo punto entra in gioco DAZN, ed i vari pacchetti. Se si sceglie il ticket da 1 mese da 7,99 euro, e lo si rinnova mensilmente, il costo totale annuo diventa di 95,88 Euro, ma per gli appassionati l'opzione più vantaggiosa è senza dubbio quella da nove mesi, che copre l'intera stagione a 59,99 Euro.

Complessivamente, una stagione calcistica viene a costare all'utente 239,99 Euro per vedere tutta la Serie A e Serie B, e 362,39 Euro per il pacchetto comprensivo di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, probabilmente Ligue 1 e Liga Spagnola dato che DAZN sarebbe prossima all'acquisto dei diritti, Champions League ed Europa League.

Un pò troppo oppure i costi sono giusti in base all'offerta? Fatecelo sapere attraverso i commenti.