Sky e DAZN di nuovo insieme su Sky Q: ecco come funziona l'offerta

Dopo un anno di polemiche e un caldissimo precampionato di trattative, il calcio di DAZN torna finalmente su Sky Q. A renderlo ufficiale gli amministratori delegati delle due aziende. Ma cosa prevede l’accordo per la stagione calcistica 2022/2023 e, soprattutto, quanto costeranno gli abbonamenti?

Ne abbiamo parlato nel nostro nuovo video, che potete trovare in apertura.

A partire dall’8 agosto 2022, l’app di DAZN tornerà ufficialmente su Sky Q con tutti i suoi contenuti. Inoltre, i clienti Sky avranno accesso a un’opzione esclusiva per attivare il canale lineare Zona DAZN, che sarà disponibile al numero 214 del telecomando Sky.

Sul canale lineare saranno trasmesse le sette partite a giornata in esclusiva DAZN, lasciando le tre partite in coesclusiva a totale appannaggio del pacchetto Sky Calcio. Non mancheranno, poi, approfondimenti e contenuti originali DAZN.



Gli utenti Sky dotati di decoder Sky Q potranno accedere all’applicazione dal proprio telecomando, scorrendo fino alla sezione App oppure tramite il controllo vocale. L’abbonamento a DAZN e il pacchetto Sky Calcio resteranno distinti in termini di costi e dovranno essere attivati e pagati separatamente. Ma quanto costerà DAZN su Sky?

I clienti Sky potranno attivare a parte l’opzione per accendere il canale Zona DAZN via satellite o digitale terrestre al costo di 5 euro, che si aggiungono a quelli dell'abbonamento DAZN (Standard o Plus, a seconda delle proprie preferenze personali).



Per chi se lo stesse chiedendo, inoltre, la presenza di un solo canale non dovrebbe rappresentare un problema per la fruizione delle partite e, come spiega il broadcaster nel suo comunicato ufficiale, su Zona DAZN saranno presenti le sette partite a giornata in esclusiva e in aggiunta alla possibilità di utilizzare l’app per guardarle in streaming.