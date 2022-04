Sky e DAZN in trattativa per la Serie A: si parla dell'app e di due canali satellitari

A pochi giorni dalla conferma di TIM dei colloqui con DAZN per la Serie A, emergono oggi nuove indiscrezioni sullo stato dei lavori. A pubblicarle Il Sole 24 Ore, secondo cui le trattative tra le parti sarebbero in fase d’arrivo.

Non si conoscono ovviamente i dettagli economici, ma a quanto pare non dovrebbe esserci lo sconto di 100 milioni di Euro all’anno rispetto a quanto pattuito. TIM però dovrebbe rinunciare all’esclusiva per la Serie A su TIMVision tramite l’app di DAZN.

Dal suo canto, quindi, la piattaforma che da quest’anno trasmette tutta la Serie A con 7 partite su 10 in esclusiva potrebbe accordarsi con altri operatori, tra cui Sky.

E proprio la pay tv potrebbe rientrare in gioco, perchè il quotidiano di Confindustria riferisce che sarebbero partite le trattative tra Sky e DAZN con l’obiettivo di portare l’applicazione su Sky Q. Non si tratterebbe di una prima assoluta, dal momento che anche negli scorsi anni l’applicazione di DAZN era presente sui decoder. Tuttavia, Il Sole 24 Ore riferisce che si starebbe parlando anche dell’apertura di uno o due canali satellitari su Sky targati DAZN, ma chiaramente ancora non si sa a che punto siano le trattative e quali potrebbero essere i possibili sbocchi.