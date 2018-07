Sky: debutta sul digitale terrestre il canale Sky Sport Serie A

Tempo di novità in casa Sky. A poco più di un giorno dal debutto del nuovo Sky Sport, che è stato quasi completamente rinnovato dall'emittente satellitare, con sette canali monotematici dedicati a sport singoli, arrivano buone nuove anche per il digitale terrestre.

L'emittente di Murdoch, infatti, ha rinnovato l'offerta per il digitale terrestre.

Offerta che sarà suddivisa in due pacchetti e che andrà a comprendere quindici canali. Il pacchetto Sky TV andrà ad includere Sky Uno, Sky Atlantic, Fox, National Geographic, Sky TG24, Premium Action, Premium Cinema, Premium Joi, Premium Stories, Premium Cinema, Premium Cinema Energy, Premium Cinema Emotion e Premium Cinema Comedy. Il secondo invece, battezzato Sky Sport, comprenderà il nuovo canale Sky Sport Uno, su cui verrà trasmessa una selezione di grandi eventi sportivi, e Sky Sport 24.

Per coloro che sottoscriveranno l'abbonamento fino all'8 Luglio, è previsto il pagamento di 19,90 euro al mese per dodici mesi per entrambi i pacchetti.

A quindici Euro è possibile aggiungere anche Sky Calcio, gratis fino al 1 Settembre. Quest'ultimo pacchetto includerà anche il nuovo canale Sky Sport Serie A, dedicato esclusivamente al nostro campionato di calcio e che trasmetterà 266 partite, 7 su 10 ogni settimana. In attesa del via, previsto per il 18 Agosto, saranno trasmessi i match dell'International Champions Cup, che vedranno impegnate le big del nostro campionato ed europee.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo indirizzo.