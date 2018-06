Sky su digitale terrestre: prezzi, canali e contenuti dell'offerta dedicata

Coe vi abbiamo raccontato poco fa, Sky ha annunciato il lancio di un'offerta televisiva dedicata a pagamento per il digitale terrestre. A pochi minuti dal termine della conferenza, siamo in grado di fornirvi ulteriori dettagli sui contenuti e costi.

Al momento del lancio i canali inclusi nel pacchetto saranno Sky Uno, Sky Atlantic, Fox, National Geographic, Sky TG24, Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD, Sky Sport 24, Premium Action, Premium Crime, Premium Joi, Premium Stories, Premium Cinema, Premium Cinema Energy, Premium Cinema Emotion e Premium Cinema Comedy.

Interessante notare che, come affermato, sui canali sportivi saranno messi in onda solo alcuni eventi a scelta, anche in alta definizione, incluse partite di Champions League, Europa League, Premier League, match di Wimbledon e gare di Formula 1 e MotoGP, tutte incluse nella lista dei pacchetti di Sky.

Discorso diametralmente diverso per il comparto d'intrattenimento, che come svelato da Sky stessa durante la breve conferenza, include anche alcune delle serie tv più amate come House of Cards.

L'offerta è già disponibile da oggi, e per coloro che si abboneranno entro il 30 Giugno è riservata l'offerta che prevede il pagamento di un canone mensile da 19,90 Euro al posto di 29,90 Euro per i primi dodici mesi.

Maggiori informazioni disponibili a questa pagina.