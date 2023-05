A Sky i diritti tv di Champions, Europa e Conference League fino al 2027

A conferma delle indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni, ed in attesa del bando per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A, Sky ha comunicato oggi di aver acquisito fino alla stagioen 2024/24 i diritti per la trasmissione di Champions League, Europa League e Conference League.

Complessivamente, la pay tv trasmetterà su tutte le piattaforme (quindi anche in streaming visto che è scaduto lo stop dell'Antitrust) 185 partite su 203 di Champions League a stagione, e tutte le 343 partite di Europa League e Conference League.

Particolarmente interessante è la parte relativa alla Champions League, che come noto dal 2023/24 cambierà di format e si giocherà 11 mesi su 12, con il 47% di match in più e le squadre che passano da 32 a 36 in un girone unico.

Sky ha portato a casa anche i diritti delle tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e la UEFA Super Cup, il nuovo torneo ancora in fase di definizione.

"Siamo davvero entusiasti di continuare a essere il partner della UEFA e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027” ha affermato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. “Con il rinnovo di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League la nostra Casa dello Sport ospiterà molte stagioni di eventi live in esclusiva. Una conferma del nostro impegno a investire in contenuti di grande pregio per portare alle famiglie Sky un’offerta varia e di qualità, che unisce il cinema italiano e internazionale, l’intrattenimento, le serie TV e il grande sport alla migliore esperienza di visione possibile”.