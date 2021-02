A Sky i diritti tv della Champions League 2021/24, Europa League e Conference League

La notizia era nell'aria da tempo, ma oggi è arrivata l'ufficialità: Sky si è aggiudicata i diritti televisivi per la trasmissione di 121 partite su 137 della Champions League nel triennio 2021/24, a cui si aggiungono tutti i 282 match dell'Europa League e la nuova competizione della UEFA, la Europe Conference League.

Complessivamente, nel comunicato diffuso dalla Pay tv si legge che si tratta di 403 gare, che comprendono ovviamente le tre finali. Sky sottolinea anche che le partite in questione saranno trasmesse anche in streaming su Sky Go e su Non TV.

"Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto. I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti. Sky continuerà quindi a raccontare il calcio ai massimi livelli in termini di qualità e di prestigio, con l’inconfondibile mix di passione, competenza e innovazione tanto apprezzato da chi ci sceglie ogni giorno" ha affermato i Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky.

Resta ancora aperta la partita per i diritti TV della Serie A, per cui Sky ha già presentato un'offerta, superata però da DAZN che secondo quanto trapelato sarebbe pronta a prendersi la fetta più grossa.