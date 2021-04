A Sky i diritti tv della Serie B 2021/24: il campionato cadetto torna sulla pay tv

Dopo la sconfitta contro DAZN per i diritti tv della Serie A, la pay tv di Comcast ha annunciato oggi il ritorno della Serie B sui propri canali. Sky infatti ha portato a casa il pacchetto relativo alla trasmissione di tutte le 380 partite stagionali della Serie B 2021/24, a cui si aggiungono play off e play out.

Gli utenti potranno seguire le partite del campionato di Serie B su Sky Sport e Now TV. Sky sottolinea che "offrirà al torneo il massimo della visibilità e una copertura d’eccezione, con approfondimenti, rubriche, studi dedicati e il top della tecnologia. Su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, gli speciali e le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport. Un racconto di altissimo livello che vedrà protagoniste tutte le 20 squadre, da Nord a Sud, con le loro grandi tifoserie e alcune delle piazze che hanno scritto la storia del nostro calcio".

Si completa quindi il palinsesto sportivo per i prossimi tre anni: la Serie B si aggiunge ai diritti televisivi della Champions League 2021/2024, Uefa Europa League e Uefa Conference League, oltre alla Premier League anche per la stagione 2021/22.

Resta sullo scenario l'ultimo pacchetto dei diritti televisivi della Serie A, ma a giorni è atteso il bando.