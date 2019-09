Sky: disponibile da oggi l'offerta satellitare per DAZN. Come accedere gratis

DAZN arriva su Sky. L'annuncio è ormai arrivato da qualche giorno, ma da oggi 4 Settembre è possibile aderire all'offerta che consentirà dal 20 Settembre di accedere al canale DAZN1 dal proprio decoder, per vedere tutti i migliori contenuti della piattaforma di Perform.

A partire da oggi, tramite la sezione Fai da Te del sito Sky o dall'applicazione per iOS ed Android, è possibile inoltrare la richiesta.

Basta infatti entrare nella sezione Promozioni, dov'è presente l'indicazione per aderire all'offerta Sky - DAZN. In fase di attivazione sarà richiesto un numero di telefono a cui sarà inviato un codice ed indirizzo internet. Cliccando sul link si verrà reindirizzati al sito web di DAZN dove sarà possibile riscattare il codice ricevuto via telefono.

Per coloro che sono abbonati da più tre anni a Sky ed hanno attivi i pacchetti Sky Calcio e Sport l'offerta sarà completamente gratuita fino a Giugno 2021. In caso di disattivazione si passerà al canone mensile da 7,99 Euro al mese per accedere a DAZN1, lo stesso importo chiesto a coloro che non soddisfano i requisiti.

Gli utenti che hanno già sottoscritto un abbonamento a DAZN, invece, dovranno comunque effettuare la procedura di cui sopra. Il tempo limite per l'adesione è il 22 Settembre, mentre il 20 inizieranno le trasmissioni.