Sky, domani 28 Giugno cambia la numerazione: arrivano nuovi canali TV

Da domani, 28 Giugno 2021, cambiala numerazione di Sky Sport grazie all'arrivo di tre nuovi canali tematici, che erano stati annunciati dalla pay tv già qualche settimana fa. Vediamo quali sono le novità e cosa cambia rispetto ad oggi.

Per fare un recap, dalla mezzanotte del 28 Giugno 2021 il pacchetto Sky Sport sarà composto così:

200 - Sky Sport24

201 - Sky Sport Uno

202 - Sky Sport Calcio

203 - Sky Sport Football

204 - Sky Sport Arena

205 - Sky Sport Tennis

206 - Sky Sport Action

207 - Sky Sport F1

208 - Sky Sport MotoGP

209 - Sy Sport NBA

Come annunciato da Sky, questi canali proporranno una programmazione ricca per gli amanti dello sport, e non è un caso che Sky Sport Tennis si accenda proprio nel giorno in cui prende il via il torneo di Wimbledon, uno dei più affascinanti al mondo oltre che il più prestigioso.

Il 1 Luglio arriveranno quattro nuovi canali Sky, che però si andranno ad inserire nel pacchetto Sky TV: si tratta di Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature, che sono stati presentati proprio nel corso della settimana che si sta per concludere in una conferenza stampa a cui abbiamo avuto modo di prendere parte per scoprire tutti i dettagli sulle produzioni in arrivo.