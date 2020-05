Sky: due canali Cinema gratis per tutti fino al 30 Giugno

Sky ha deciso di prorogare l'iniziativa collegata ai due canali Sky Cinema #IoRestoACasa, che sono stati lanciati lo scorso marzo in concomitanza con il lockdown legato al Coronavirus. Tramite un messaggio inviato agli abbonati, la pay tv ha annunciato che saranno visibili gratuitamente fino al 30 Giugno.

Il nome è cambiato: si chiamano Sky Cinema Per Te 1 (disponibile al canale 310) e Sky Cinema Per Te 2 (alla posizione 311) e proporranno un'ampia gamma di pellicole per tenere compagnia agli italiani.

Il messaggio inviato sui decoder è il seguente: "ti informiamo che fino al 30 Giugno puoi continuare a vedere due canali Sky Cinema inclusi nel tuo abbonamento senza costi aggiuntivi: Sky Cinema per Te 1 (310) con film per tutta la famiglia e Sky Cinema per te 2 (311) per chi ama le emozioni forti. La visione si chiuderà automaticamente".

Non è quindi necessario pagare alcun costo aggiuntivo, e la visione dei canali sarà garantita anche attraverso Sky Go, la piattaforma di streaming inclusa negli abbonamenti.

Tra le novità di questo mese troviamo D.N.A - Decisamente Non Adatti con Lillo e Greg, ma anche Ti Presento Patrick, Un Giorno di Pioggia a New York di Woody Allen, Le ragazze di Wall Street con Jennifer Lopez e Midway.

Ad inizio mese Sky aveva annunciato l'estensione della visione fino a fine maggio, ma evidentemente ha deciso di spostare in avanti le lancette.