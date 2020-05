Sky: i due canali Sky Cinema #IoRestoACasa gratis fino a fine maggio

Sky, attraverso un messaggio inviato sui decoder agli abbonati, ha annunciato che i due canali Sky Cinema #IoRestoACasa, lanciati nei primi giorni dell'emergenza sanitaria, saranno disponibili gratuitamente fino alla fine di Maggio.

Come leggiamo sul sito ufficiale della pay tv, la televisione ha deciso di prorogare l'offerta ancora per qualche giorno, per allietare questi ultimi giorni di quarantena in attesa della riapertura delle attività.

Sky Cinema #IoRestoACasa 1 e 2 saranno accessibili per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre senza costi aggiuntivi e nel corso del mese da poco iniziato continueranno ad offrire una programmazione dedicata e differenziata con tante prime visioni e film che di recente hanno esortido su Sky Cinema.

Tra le prime visioni annunciate c'è Parasite, il film che ha vinto quattro Premio Oscar ad inizio anno, ma anche Appena Un Minuto con Francesco Mandelli e Max Giuster, Figli, 10 giorni senza Mamma, La Truffa dei Logan, L'Agenzia dei Bugiardi, Tu, io e Duprè, Nessuno Come Noi, Lezioni di Cioccolato, ma anche Dragonheart e Beethoven. A questi si aggiungeranno Attacco al Potere 3, La Paranza dei Bambini tratto dal libro di Roberto Saviano ed Il Pianista di Roman Polanski, vincitore di tre premio Oscar ed interpretato da Adrien Brody.