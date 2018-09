Sky fa incetta di diritti tv: acquistato anche il pacchetto per la Serie A Femminile

Sky continua a fare incetta di diritti tv sportivi. L'emittente satellitare ha annunciato quest'oggi di aver trovato un accordo con la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la trasmissione dell'intero campionato di Serie A Femminile 2018-2019.

Nel comunicato Sky Sport sostiene che la decisione di siglare l'accordo è stata presa con "l'obiettivo di sostenere e sviluppare ulteriormente il calcio femminile in Italia e garantirne la visibilità" grazie alla trasmissione di una partita a settimana del campionato di Serie A Femminile.

L'accordo si aggiunge a quello già siglato per la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana 2019/2020.

Alla guida tv si aggiunge quindi un nuovo appuntamento per gli appassionati di calcio. Nella fattispecie Sky trasmetterà la partita delle 12:30 della domenica, a cui si aggiungeranno spazi dedicati su Sky Sport24 e sui social.

Il fischio d'inizio è previsto per il prossimo 23 Settembre, con il debutto delle campionesse in carica della Juventus che sfideranno il Chievo Verona Valpo. La partita sarà arricchita da un pre-partita elle 11:30 su Sky Sport24 con Alessia Tarquinio in collegamento in diretta da Torino. Telecronaca al femminile per la partita, affidata a Gaia Brunelli, che racconterà il match.

Sky ha anche rivelato che dedicherà ampi approfondimenti al calcio femminile durante Pomeriggio Sky Sport 24, con contenuti, interviste, storie, reportage ed altro per far conoscere al pubblico italiano un mondo ancora inesplorato da molti.

L'offerta calcistica di Sky si fa sempre più ricca e la recente acquisizione si aggiunge a quelle della Champions League, che ha debuttato negli scorsi giorni, Europa League, Serie A, Premier League, Bundesliga ed calcio internazionale.