Sky Glass arriva in Italia: molto più di una TV, con schermo 4K e Dolby Atmos

Sky annuncia oggi l’arrivo in Italia della propria gamma di TV battezzata Sky Glass presentata all’estero qualche mese fa. La pay tv descrive Sky Glass come “la prima piattaforma ad integrare completamente i contenuti”.

Nella fattispecie, Sky Glass integra completamente i contenuti, da quelli dei canali nazionali in chiaro ai contenuti di Netflix, Disney+, Prime Video e Dazn, senza dimenticare ovviamente l’offerta Sky.

Sky spiega che con la linea Sky Glass vuole proprio semplificare la complessità contro cui sbattono quotidianamente gli utenti, ed infatti agli abbonati basterà dire “Ciao Sky” e pronunciare il nome del proprio attore preferito per vedere comparire sulla schermata tutti i film disponibili tra i cataloghi Sky e delle diverse app.

A livello tecnico, Sky Glass integra una soundbar Dolby Atmos ed uno schermo 4K Ultra HD Quantum Dot, che può mostrare oltre 1 miliardo di colori. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra tre differenti formati e cinque colori.

Sky Glass può essere acquistata soltanto insieme all’abbonamento Sky “Intrattenimento Plus” che comprende Sky TV e Netflix, con possibilità di pagarla in 24 o 48 rate mensili senza interessi. C

hiaramente garantito anche il pagamento in un’unica soluzione: per il modello da 43 pollici il prezzo è di 697 Euro, per quello da 55 pollici è di 995 Euro e per quello da 65 pollici di 1293 Euro. Se si opta per la soluzione con pagamento rateale, invece, si può acquistare la tv da 65” a 23,90 euro al mese per 48 mesi, quella da 55” a 17,90 euro al mese e quella da 43” a 11,90 euro al mese. L’anticipo invece varia a seconda della dimensione e parte da 125 Euro.

Per i lancio, Sky propone anche un prezzo promozionale: si potrà scegliere ad esempio Sky Glass da 43 pollici, con pagamento in 48 rate con Intrattenimento Plus a 29,90 Euro al mese per i primi diciotto mesi.

Sky propone anche una garanzia di due anni ed il servizio di consegna standard gratuito.

“Ci sono momenti che segnano un vero punto di svolta e il lancio di Sky Glass è uno di questi. La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un’età dell’oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un’esperienza di visione semplice e appagante. E’ la prima tv al mondo certificata Carbon Neutral e rappresenta al meglio la capacità di innovazione tecnologica del gruppo Sky e di Comcast. Sky Glass è la tv che non c’era. Insieme a Now, Sky Q e Sky Wifi rafforza la nostra centralità nel salotto delle famiglie” ha commentato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.