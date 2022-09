Sky Glass disponibile in Italia: prezzi, offerte e pagamenti rateali

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, debutta oggi in Italia Sky Glass, la TV di Sky che già qualche mese fa era stata presentata all’estero. In concomitanza con il reveal, la pay tv ha anche svelato l’offerta commerciale che proporrà agli utenti.

Realizzata con materiali di alta qualità, con struttura in alluminio anodizzato, Sky Glass sarà disponibile in tre dimensioni: 43, 55 e 65 pollici, e nelle colorazioni nero, blu, bianco, rosa e verde con telecomandi abbinati.

Come dicevamo nella news di lancio, Sky Glass potrà essere acquistata in un’unica soluzione oppure versando un anticipo e pagando comodamente in 24 o 48 rate senza interessi insieme all’abbonamento Sky. Doveroso anche notare come Sky Glass possa essere acquistata solo da coloro che posseggono l’abbonamento “Intrattenimento Plus” che include Sky TV e Netflix.

Di seguito i prezzi dei tre modelli:

43 pollici: 697 Euro

55 pollici: 995 Euro

65 pollici: 1293 Euro

Se si opta per il pagamento rateale, si può acquistare il modello da 43 pollici ad 11,90 Euro al mese per 48 mesi, 17,90 Euro al mese per quello da 55 pollici e 23,90 Euro per quello da 65 pollici. E’ chiaro che i prezzi variano a seconda della dimensione, così come l’anticipo che parte da 125 Euro.

In occasione del lancio, Sky permette di avere Sky Glass ad un prezzo promozionale e si potrà scegliere - ad esempio - il modello da 43 pollici con pagamento in 48 pollici con Intrattenimento Plus a 29,90 Euro al mese per i primi diciotto mesi.

Per coloro che vogliono guardare Sky in più stanze della casa, è possibile aggiungere al proprio servizio Sky Multiscreen lo Sky Stream che permette di godere di Sky Glass su qualsiasi altra TV compatibile.