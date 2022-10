Sky Glass, tutto il mondo di Sky dentro la TV: eccola in azione!

Il nostro viaggio alla scoperta della gamma TV Sky Glass non poteva certo fermarsi sulla carta. Dopo aver messo le mani sulla nuova TV di Sky, siamo pronti a raccontarvi qualcosa in più sulle sue funzionalità e caratteristiche.

Trovate il nostro nuovo video in apertura a questa notizia, in cui il nostro Riccardo ci guiderà alla scoperta delle specifiche di questa TV unica nel suo genere, che racchiude al suo interno tutto il mondo Sky e tanto altro, tra cui le app dei principali servizi di streaming come Prime Video, Netflix, DAZN e Disney Plus.

Oltre ai contenuti, Sky Glass punta molto sul suo design, realizzato in collaborazione con lo studio Map Project Office per dargli un'identità in perfetta sintonia con la filosofia che racchiude al suo interno, quella di un prodotto minimale, che punta alla concretezza e alla semplificazione estetica del salotto, liberandoci da cavi, decoder e tutto ciò che non sarà più necessario grazie alle sue feature esclusive.

Non manca un potente sistema audio Dolby Atmos a sei speaker, così come un occhio di riguardo all'ambiente: non a caso, Sky Glass è la prima TV Carbon Neutral sul mercato, una TV "a impatto zero", in cui persino i consumi dell'utente vengono compensati da Sky. Buona Visione!