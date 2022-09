Sky Glass: dal sito web arrivano le specifiche tecniche dei tre modelli

Come abbiamo avuto modo di spiegare, da oggi è disponibile in Italia Sky Glass, la TV presentata già lo scorso anno all’estero. Direttamente dal sito web ufficiale, ci giungono delle interessanti informazioni sulla scheda tecnica. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito le specifiche tecniche indicate sul sito ufficiale:

Schermo : 4K Quantum Dot con risoluzione di 3840x2160 pixel, Dolby Vision, HDR10, HLG;

: 4K Quantum Dot con risoluzione di 3840x2160 pixel, Dolby Vision, HDR10, HLG; Audio : 3.1.2 da 215W con quattro parlanti con emissione frontale tra cui un subwoofer, due con emissione verso l’alto, supporto Dolby Atmos;

: 3.1.2 da 215W con quattro parlanti con emissione frontale tra cui un subwoofer, due con emissione verso l’alto, supporto Dolby Atmos; Connettività : WiFi ed Ethernet;

: WiFi ed Ethernet; Consumo energetico SDR/HDR : 43 pollici 66/79W, 55 pollici 77/117W, 65 pollici 85/168W;

: 43 pollici 66/79W, 55 pollici 77/117W, 65 pollici 85/168W; Dimensioni senza stand : 43 pollici 96.25 x 62.86 x 4.77cm, 55 pollici 123.09 x 78.06 x 4.77cm, 65 pollici 144.98 x 90.37 x 4.77cm;

: 43 pollici 96.25 x 62.86 x 4.77cm, 55 pollici 123.09 x 78.06 x 4.77cm, 65 pollici 144.98 x 90.37 x 4.77cm; Dimensioni con stand: 43 pollici 96.25 x 63.69 x 21.1cm , 55 pollici 123.09 x 78.89 x 24.8cm , 65 pollici 44.98 x 91.20 x 28.8cm;

Sul sito web ufficiale, Sky ha anche diffuso alcune interessanti informazioni sulla distanza ottimale. Per il modello da 43 pollici è stimata tra 163 e 210cm, per quello da 55 pollici tra 209 e 419cm e per quello da 65 pollici tra 247 e 485cm.

Per quanto riguarda le app supportate, sul sito web si fa riferimento al fatto che l’interfaccia è perfettamente compatibile con Netflix, DAZN, Prime Video, Disney+, Apple TV+ e Discovery+

Mancano all’appello i dettagli sugli ingressi HDMI, che sicuramente scopriremo nel corso dei prossimi giorni non appena inizieranno a giungere nelle case degli italiani.