Sky Glass è più smart: arrivano playlist personali, nuovi comandi vocali e la sezione cast

A pochi mesi dal debutto di Sky Glass in Italia, arriva un importante aggiornamento per la smart tv che porta tante nuove funzionalità che vanno ad arricchire il sistema operativo Entertainment OS, in grado di aggiornarsi senza che l’utente debba fare nulla e senza costi aggiuntivi.

Con questo upgrade, debuttano le nuove Playlist Personali che permettono ad ogni componente della famiglia di creare un proprio profilo in cui aggiungere i propri contenuti preferiti dai canali in chiaro ed alle app: in questo modo sarà possibile trovarli tutti in un unico posto.

Debutta anche la nuova sezione Cast che permette di scoprire attori e registi del film in riproduzione. Selezionando uno di questi, sarà possibile trovare tutti i titoli presenti su Sky e nelle varie app.

Sky arricchisce anche i comandi vocali di Sky Glass, che ora danno la possibilità di cercare e mettere direttamente in play un contenuto usando solo la voce. Basterà dire “Ciao Sky, riproduci The Last Of Us” per far ripartire la puntata da dove era stata interrotta. Basterà dire “Ciao Sky, trova telecomando” invece per farlo suonare e ritrovarlo immediatamente.

“Il successo di Sky Glass è dato dalla sua incredibile capacità di trasformare il modo di vivere l’intrattenimento delle persone. La sua interfaccia unica che integra tutti i contenuti Sky, dei principali canali in chiaro e delle app, oltre alla possibilità di gestire tutto con la propria voce, semplifica notevolmente la vita. Ma non vogliamo fermarci qui, per questo abbiamo creato una TV in continua evoluzione. Le funzionalità lanciate oggi fanno parte di una ricca roadmap di innovazioni che renderanno Sky Glass sempre più smart” afferma Elia mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia.