Sky Glass, la smart tv di Sky, è in arrivo in Italia? Emergono nuove conferme

Sono passati diversi mesi dalla presentazione ufficiale di Sky Glass, la linea di smart tv della pay tv che punta tutto sullo streaming, ed emergono nuove conferme sull’imminente arrivo in Italia.

Già negli ultimi giorni infatti erano circolate in rete delle indiscrezioni che volevano Sky pronta a portare anche nel Bel Paese i tre modelli, ed oggi c’è un’ulteriore voce che va verso questa direzione.

Come scovato dagli utenti del forum Digital-News, infatti, da qualche giorno è attiva la pagina di Sky Glass sul sito di Sky, in cui sono presenti delle indicazioni esplicite: Sky Glass sta per arrivare anche da noi, e sarà disponibile in cinque diversi colori e tre dimensioni. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra tre varianti: S da 43 pollici, M da 55 pollici ed L da 65 pollici.

Nessuna informazione sulla data di lancio, tanto meno sui prezzi, mentre sono presenti delle indicazioni sulle feature. Sky sottolinea che “i programmi Sky, tutti i canali del digitale terrestre e le tue app di streaming preferite sono tutte su Sky Glass con un’esperienza ancora più semplice e funzionalità uniche che cambieranno il modo di vivere la tua TV”.

Infine, la pagina chiude osservando che arriveranno “a breve tutte le caratteristiche tecniche e le informazioni su offerte e costi”. Insomma, bisognerà attendere ancora un pò.