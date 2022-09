Abbiamo visto Sky Glass dal vivo: le foto dall'evento di Milano!

In occasione del lancio italiano di Sky Glass, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, siamo stati all’evento di presentazione della nuova gamma di TV a Milano, e possiamo mostrarvi le fotografie dal vivo dei vari modelli e colorazioni.

Sky Glass è disponibile nei tagli da 43, 55 e 65 pollici, e gli utenti avranno la possibilità scegliere tra varie colorazioni. Sul mercato infatti la pay tv lo propone in nero, blu, bianco, rosa e verde, con relativi telecomandi abbinati.

Per tutti i dettagli sull’offerta commerciale di Sky Glass, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Il prezzo di partenza è di 697 Euro per il modello da 43 pollici, che diventano 995 per quello da 55 pollici e 1293 per quello da 65 pollici. E' anche possibile scegliere il pagamento rateale in 24 o 48 rate a tasso zero e senza interessi che vengono addebitate all'abbonamento Sky.