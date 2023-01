Sky Go si arricchisce: arrivano i canali TV Rai, Mediaset e La7

Importante novità dal fronte Sky Go. La pay tv ha annunciato che da oggi sono disponibili sull’app di streaming anche le reti generaliste di Rai, Mediaset e La7.

Gli utenti infatti possono vedere in diretta ai canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7 direttamente sul proprio smartphone, tablet o PC, selezionandoli attraverso l’app Home o dalla sezione dedicata ai Canali TV. Questi canali TV si aggiungono agli oltre 50 network disponibili, i migliaia di titoli on demand di cinema, intrattenimento, serie tv, sport,documentari e programmi per bambini dell’offerta Sky.

Sky Go è incluso senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky, che possono godere anche da mobile dell’offerta della pay tv. Tramite l’app Fai Da Te di Sky è possibile modificare in ogni momento i dispositivi da cui accedere a Sky Go e scaricare i titoli on demand preferiti per guardarli anche quando si è senza connessione internet.

Da Novembre 2021, inoltre, le funzioni di Sky Go Plus sono disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati.

Per tutte le informazioni vi rimandiamo direttamente al sito web di Sky Go. Si tratta senza dubbio di un'aggiunta molto interessante che rende di fatto Sky Go un hub unico per la visione di tutti i canali televisivi disponibili in Italia.