Su Sky Go arriva l'alta definizione: streaming in HD su smartphone, tablet e PC

Importante novità per Sky Go, il servizio di streaming di Sky per smartphone, PC e tablet. La pay tv, attraverso una comunicazione inviata agli utenti, ha annunciato l'arrivo dell'alta definizione per lo streaming di canali e contenuti on demand.

"I tuoi programmi preferiti su Sky Go, anche in HD. Con il tuo Sky Go vedi tutti i programmi che ami dove e quando vuoi, anche con la qualità dell’alta definizione su smartphone tablet e PC" si legge nella mail ricevuta dagli abbonati.

Si tratta senza dubbio di un annuncio importante, che si aggiunge ai nuovi pacchetti Sky Sport e Sky Calcio lanciati qualche giorno fa in vista della prossima stagione sportiva, che porterà con tantissime novità per gli abbonati.

Ricordiamo che Sky Go è incluso di default negli abbonamenti a Sky via satellite o via internet e consente di associare massimo due dispositivi, la metà rispetto a Sky Go Plus, sebbene sia possibile utilizzarne solo uno per volta.

Per tutte le informazioni e le differenze tra Sky Go e Sky Go Plus, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Se siete invece interessati ad ulteriori dettagli sulle visioni contemporanee garantite da Sky Go, invece, trovate su queste pagine la faq dedicata anche relativa al numero di dispositivi che si possono associare.