Sky Go: gli utenti segnalano disservizi durante la Champions League. La società si scusa

Mercoledì di passione per alcuni utenti Sky Go e Now TV che nella serata di ieri durante le partite di Champions League hanno riportato non pochi problemi con Sky Go su dispositivi mobili e desktop. La società ha provveduto a scusarsi attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web ufficiale.

"Ieri sera durante le partite di Champions League alcuni nostri clienti hanno riscontrato problemi con Sky Go e Now TV, su device mobili e desktop. Ci scusiamo sinceramente per questo disservizio" si legge in uno stralcio di comunicato in cui la televisione di Murdoch sottolinea come abbia immediatamente messo in atto la macchina d'emergenza per risolvere il problema.

"Ci siamo immediatamente attivati per cercare di risolvere il problema con la massima rapidità ma purtroppo non siamo riusciti a rispristinare per tutte le persone coinvolte una visione regolare nel corso delle partite. Le piattaforme SkyTv via satellite, digitale terreste e via fibra non sono state impattate dal problema" leggiamo nel comunicato che, però, non fornisce lumi sulla causa del problema.

Sky comunque fa sapere di essersi già attivata per individuare tutti i clienti che hanno riscontrato i problemi ed ha lasciato presagire qualche promozione o regalo, che saranno annunciati nel corso della giornata. Al momento non sono disponibili altre informazioni.