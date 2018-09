Sky Go si rinnova: arriva una nuova interfaccia e l'on demand anche su smartphone

Nel super sabato della Serie A, arriva una piacevole novità per gli utenti Sky. L'emittente televisiva infatti ha annunciato il lancio della nuova versione di Sky Go, il servizio che consente di accedere ai contenuti anche da smartphone e PC.

Una vera e propria rivoluzione, quella del nuovo Sky Go, che introduce una nuova interfaccia grafica più semplice ed intuitiva. Nella homepage sono stati inseriti i migliori canali disponibili sulla piattaforma ed i contenuti scelti dalla redazione. E' anche possibile riprendere la visione interrotta in precedenza, ma chiaramente gli utenti potranno anche accedere ai programmi in onda e gli eventi sportivi.

Resta disponibile il tasto per avviare la registrazione di un programma, che si affianca al classico pulsante "Play" per iniziare la visione.

E' anche disponibile una nuova versione dell'applicazione per PC e Mac, ma Sky ha promesso aggiornamenti più frequenti per garantire la migliore esperienza di vision.

Di seguito il changelog:

Con questa versione hai una nuova interfaccia, l'on demand anche su smartphone e la possibilità di guardare i programmi anche in lingua originale e con i sottotitoli;

Da oggi in homepage trovi anche i programmi iniziati, per riprendere la visione dal punto in cui l'avevi interrotta; i programmi in onda adesso, per vedere direttamente dall'home quelli in onda sui canali; i programmi sportivi in diretta, per accedere a quelli in onda o registrare sulla tua TV quelli in programmazione.

L'annuncio della vera e propria rivoluzione era arrivato già lo scorso mese di Giugno, in occasione del keynote di Sky.