Sky, importante aumento dei prezzi per i pacchetti Sport e Calcio dal 1 Giugno 2024

A pochi giorni dall’annuncio dell’arrivo dei nuovi canali Eurosport su Sky Sport, che potranno essere sfruttati dagli utenti per seguire le Olimpiadi di Parigi 2024, la pay tv sta informando gli abbonati che dal 1 Giugno 2024 cresceranno i prezzi dei pacchetti Sport e Calcio.

A riportare la notizia i colleghi di TVDigitalDivide, i quali riferiscono che nella fattura del mese di aprile inviata agli utenti che hanno nel loro abbonamento i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport, è stata comunicata la variazione delle condizioni contrattuali.

In particolare, Sky evidenzia come per le prossime tre stagioni continuerà ad essere la casa delle Coppe Europee con la UEFA Champions League, UEFA Europa League ed UEFA Europa League. Competizioni che si aggiungono alle tre partite settimanali della Serie A, la Premier League, i diritti TV d’esclusiva per i tornei di tennis ATP Masters 1000, ATP 500 e ATP 250 e i tornei WTA 1000, WTA 500 e WTA 250, oltre che delle ATP Finals, la Davis Cup, Wimbledon e degli Internazionali d’Italia per cui Sky ha acquisito i diritti fino al 2028. Ovviamente, Sky continuerà a trasmettere in diretta esclusiva 24 GP di Formula 1 e 21 GP di Formula 1, oltre che tutte le 51 partite di UEFA Euro 2024 ed i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sui 10 canali Eurosport di cui abbiamo parlato.

Per tale motivo, alla luce degli importanti investimenti portati avanti da Sky, è stato deciso di aumentare il prezzo degli abbonamenti:

da giugno il prezzo del pacchetto Calcio aumenterà di 3 Euro al mese

dal 1 Giugno 2024 il prezzo del pacchetto Sport aumenterà di 6,90 Euro.

I due pacchetti in questione arriveranno rispettivamente a costare 8 Euro al mese (per il Calcio) e 22,90 Euro al mese per Sport.

Ovviamente, Sky sottolinea come sia possibile richiedere la disattivazione dell’offerta Sky Sport e Sky Calcio senza penali e spese fino al 30 Giugno 2024 secondo le modalità indicate direttamente sulla fattura.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su