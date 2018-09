Sky: in arrivo la I CAM e il servizio Sky Go per il Digitale Terrestre

Sky continua la sua espansione sul digitale terrestre. Questa volta non lo fa con nuovi canali, ma con un nuovo accessorio e un nuovo servizio, che vanno così a completare al meglio l’offerta della Pay TV su questa piattaforma, molto importante per arrivare agli utenti sprovvisti di parabola.

La nuova I CAM va a colmare un vuoto nell’offerta di Sky: fino ad ora infatti, era necessario utilizzare la CAM di un abbonamento a Mediaset Premium per sfruttare il servizio, da ora in avanti non è più necessario. I nuovi abbonati possono acquistare la I CAM a 79.90 Euro, nel prezzo è inclusa anche la tessera, senza però offerte attive, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo. Ricordiamo che il pacchetto completo di Sky sul digitale terrestre comprende Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport a 34.90€ al mese per i primi 12 mesi.

Altra novità è l’arrivo di Sky Go per gli abbonati al servizio sul digitale terrestre. Finora Sky Go era presente solo per gli utenti satellitari e in fibra ottica, ma una mail inviata ieri ad alcuni abbonati ha svelato l’arrivo del servizio anche sul digitale. A breve inizierà una fase beta a cui avranno accesso solo pochi clienti, che potranno vedere sia contenuti in diretta che On Demand tramite il servizio. L’arrivo di Sky Go per tutti invece sembra essere previsto per novembre, ma è possibile che il suo sbarco sul digitale possa slittare anche ai mesi successivi.