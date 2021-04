Sky inaugura il nuovo store di Milano. In arrivo anche a Bergamo, Torino e Cagliari

Dopo l'ampliamento della rete di negozi Sky, la pay tv di Comcast quest'oggi ha inaugurato il suo secondo negozio di Milano, in Corso Vercelli, alla presenza dell'amministratore delegato Maximo Ibarra.

Il nuovo negozio di Corso Vercelli è descritto da Sky come "il più ampio ed interattivo tra gli spazi finora aperti", ed è stato progettato seguendo la filosofia degli open space, in cui i visitatori potranno muoversi tra vari spazi tematici con postazioni dedicate che consentiranno loro di provare tutte le offerte di casa Sky, tra cui il servizio ultrabroadband Sky WiFi, nella così detta "Home Experience" caratterizzata da un divano e progettata per far vivere l'esperienza Sky a 360 gradi.

All'interno della Home Experience sarà possibile provare le esperienze di gaming ad alte prestazioni, ma anche i contenuti e le produzioni Sky e l'esperienza d'uso Sky Q.

Per gli abbonati è disponibile anche il "Consumer Hub", vale a dire un'area dedicata all'assistenza specializzata in cui sarà possibile dialogare con i consulenti Sky.

Nel corso del 2021 verranno inaugurati oltre 50 nuovi negozi distribuiti su tutto il territorio italiano. Entro giugno sarà la volta di Bergamo, Torino e Cagliari.

Il concept design e il progetto architettonico per la nuova rete di negozi Sky Italia sono stati sviluppati da Il Prisma, società internazionale di architettura e design. Ovviamente Sky sottolinea che il nuovo negozio opererà seguendo i protocolli legati all'emergenza sanitaria che prevedono distanziamento, uso obbligatorio delle mascherine, e gel per le mani.