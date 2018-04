Sky Italia: in vigore la nuova fatturazione mensile, ecco i nuovi prezzi dei pacchetti

Dallo scorso 1 Aprile anche Sky TV si è conformata alla legge 172/2017 che prevede le nuove cadenze di fatturazione per gli abbonamenti. La pay tv, attraverso il proprio sito web ha pubblicato il listino prezzi aggiornato dei vari pacchetti.

Il prezzo mensile, infatti, subirà un leggero aumento, senza però modificare il costo annuale dell'abbonamento, come fatto in pratica dagli operatori telefonici.

Sky sottolinea che "il costo del tuo abbonamento annuale non cambia perché dal 1 aprile l’importo di ciascuna fattura mensile sarà calcolato mantenendo fisso l’attuale costo dell’abbonamento annuale e dividendo tale importo per dodici mensilità, con eventuale arrotondamento dell’importo per difetto".

I nuovi prezzi dei pacchetti sono i seguenti:

Sky TV passa da 19,90 Euro ogni quattro settimane a 21,60 Euro al mese;

Sky Cinema passa da 15 Euro ogni quattro settimane a 15,20 Euro al mese;

Sky Sport oppure Sky Calcio passa da 14 Euro ogni quattro settimane a 15,20 Euro al mese;

Sky HD passa da 6 Euro ogni quattro settimane a 6,40 Euro al mese;

Sky Famiglia passa da 5 Euro ogni quattro settimane a 5,40 Euro al mese;

Sky Go Plus passa da 5 Euro ogni quattro settimane a 5,40 Euro al mese;

Sky Multiscreen, che include anche Sky Go Plus, passa da 15 Euro ogni quattro settimane a 16,20 Euro al mese;

Sky Q Plus, che include anche Sky HD, passa da 21 Euro ogni quattro settimane a 21,40 Euro al mese.

Sky sottolinea inoltre di aver inviato le medesime comunicazioni anche agli abbonati attraverso il menù del decoder tramite messaggio.