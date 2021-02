Sky Italia, ecco i nuovi prezzi e le nuove offerte Sky Open e Sky Smart: tutti i dettagli

E’ attivo da oggi il nuovo listino prezzi di Sky, che la Pay TV aveva annunciato qualche giorno fa attraverso l’amministratore delegato. Le proposte saranno due Sky Smart e Sky Open, con differenze sostanziali non solo a livello di prezzi.

Sky Open rappresenta la soluzione più flessibile e, sulla scia di quanto proposto dai servizi di OTT, non ha alcun vincolo: gli utenti avranno la possibilità di presentare disdetta in qualsiasi momento.

Di seguito i prezzi dei vari pacchetti:

Sky TV: 25 Euro al mese

25 Euro al mese Sky Sport : 20 Euro al mese

: 20 Euro al mese Sky Kids : 5 Euro al mese

: 5 Euro al mese Sky Cinema : 14 Euro al mese

: 14 Euro al mese Sky Calcio: 20 Euro al mese

Incluso Sky Ultra HD, l’opzione che consente di seguire l’intera programmazione in 4K, mentre per Sky Multiscreen è previsto un sovrapprezzo di 6 Euro al mese. L’offerta Sky Intrattenimento Plus, comprensiva di Sky TV e Netflix, invece, ha invece un prezzo di 30 Euro al mese.

A questa si aggiunge il listino Sky Smart, che contrariamente a Sky Open prevede un vincolo di contratto di 18 mesi, che può essere pagato o in un’unica soluzione, o a rate:

Sky TV : 14,90 Euro al mese

: 14,90 Euro al mese Sky Sport: 16 Euro al mese

16 Euro al mese Sky Kids : 5 Euro al mese

: 5 Euro al mese Sky Cinema : 10 Euro al mese

: 10 Euro al mese Sky Calcio: 16 Euro al mese

Resta invariato il prezzo di Sky Multiscreen, che costa sempre 6 Euro al mese, mentre per Sky Ultra HD 4K è previsto un sovrapprezzo di 5 Euro al mese.

Le offerte sono disponibili sia per i nuovi abbonati che per i già clienti, sia a Sky Q via satellite che Sky Q via Fibra. In qualsiasi momento sarà possibile chiedere la conversazione di Sky Open in Sky Smart.