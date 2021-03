Sky Italia si fa più ricco: arriva un nuovo canale su satellite e digitale terrestre

Da qualche giorno ha debuttato sul pacchetto di Sky Italia su digitale terrestre e satellite un nuovo canale, che sicuramente farà felici molti abbonati dal momento che trasmette molti contenuti interessanti.

Si tratta di ACI Sport TV, che è disponibile alla numerazione 228 della piattaforma satellitare ed anche su DTT. Come suggerisce il nome, il canale è dedicato al motorismo sportivo ed è stato lanciato proprio in concomitanza della stagione 2021: non è un caso che il primo evento trasmesso aia stata la presentazione del Rally Il Ciocco e Valle Del Serchio di giovedì 11 Marzo scorso.

Il canale è promosso dall'area comunicazione di ACI Sport, in concomitanza con Mediasport Group. Secondo quanto dichiarato, il palinsesto proporrà agli appassionati di sport motoristici un'ampia programmazione di tutte le competizioni a marchio ACI, con dirette, trasmissioni in differita ed approfondimenti.

Le trasmissioni, secondo quanto affermato, avverranno anche direttamente sulla pagina Facebook ACI Sport TV.

"Sono molto felice di darvi il benvenuto in questo nuovo canale televisivo dove parleremo di sport dell’automobile. Un luogo dove potersi incontrare, dove si possa parlare del nostro sport e di tutte le specialità che ne fanno parte, tutte degne di essere trattate. L’obiettivo sarà quello di regalarvi le immagini più recenti e più fresche, così come cercheremo di stuzzicare la vostra curiosità, attraverso le immagini del passato. La nostra è una lunga storia, dal 1905, e grazie ai nostri archivi e le nostre gare cercheremo di selezionare per voi il meglio dello sport italiano” ha dichiarato il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani.