Sky Italia vittima di un attacco informatico: la mail inviata agli utenti

Come riportato dai colleghi di TVDigitalDivide, Sky in queste ore sta provvedendo ad informare gli abbonati di un attacco informatico da parte di malviventi non noti che sarebbero riusciti a sottrarre alcuni dati dei clienti.

Fortunatamente ad essere impattate sono state solo le informazioni anagrafiche come nome, cognome, indirizzo mail, indirizzo e codice cliente, mentre i dati sensibili come quelli relativi alle carte di credito, il pagamento e la password non sono stati toccati.

Di seguito la mail inviata a coloro che sono stati coinvolti e che è stata pubblicata anche sul sito web di Sky:

“Sky è da sempre molto attenta ai suoi clienti e alla sicurezza del trattamento dei loro dati personali, e ci impegniamo ogni giorno per garantirti il miglior servizio possibile.

Per questo ci dispiace informarti che recentemente abbiamo subito alcune attività informatiche illecite che potrebbero aver interessato alcuni tuoi dati, tra i quali nome e cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, codice cliente, rendendoli potenzialmente utilizzabili da soggetti non autorizzati.

I nostri sistemi prevedono in ogni caso un elevato livello di sicurezza. Ti rassicuriamo che questi attacchi non hanno procurato sottrazione di password o di dati di pagamento che permettano di effettuare transazioni non autorizzate.

Il nostro team, in collaborazione con le autorità competenti, è costantemente al lavoro per potenziare i nostri sistemi di sicurezza e proteggerli da eventuali nuove attività illecite. In particolare, in aggiunta alle misure di sicurezza già presenti, abbiamo adottato ulteriori misure per ridurre il rischio attraverso il potenziamento di sistemi avanzati di rilevamento e blocco di possibili intrusioni informatiche, nonché il rafforzamento dei nostri processi commerciali e di supporto.

In ogni caso, ti ricordiamo che è sempre buona norma prestare attenzione ad attività che reputi sospette, clicca qui per avere qualche consiglio.

Ti ricordiamo che siamo come sempre a tua disposizione sul sito Sky.it o sulla app MySky e al numero 170.

Sky Italia”

Sebbene non sia consigliato direttamente da Sky, una buona pratica potrebbe essere rappresentata dalla sostituzione della password.