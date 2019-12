Sky lancerà nel 2020 le offerte di telefonia fissa ed internet, ora è ufficiale

E' in arrivo nel 2020 l'offerta di telefonia fissa ed internet di Sky. A confermarlo il nuovo CEO della pay tv, nel corso dell'evento "Il Gambero in TV: 20 anni di enogastronomia su Sky", tenuto a Milano qualche ora fa.

Maximo Ibarra ha infatti annunciato che "entreremo l'anno prossimo nel mondo della telefonia fissa ed internet e diremo al cliente: non ti preoccupare, pensiamo a tutto noi". L'amministratore delegato ha infatti riproposto il concetto secondo cui "Sky è l'hub delle case e famiglie italiane", e l'anno prossimo si arricchirà ulteriormente con l'offerta di telefonia.

"Definire Sky una pay tv è riduttivo, in quanto fa cultura utilizzando un numero di contenuti incredibile. Copriamo una vastissima gamma di interessi ed è un aspetto fondamentale" ha concluso Barra, che ovviamente non ha diffuso alcun tipo d'indicazione in merito alle promozioni che verranno proposte agli utenti.

Le prime indiscrezioni sul lancio di Sky Mobile erano emerse già lo scorso anno, a seguito della partnership stipulata da Sky con Open Fiber per il lancio di un servizio FTTH in fibra ottica.

Non è noto che tipo di strategia abbia intenzione di adottare la televisione, e soprattutto su mobile le teorie sono tante: in molti sono pronti a scommettere che si appoggerà su Vodafone e Telecom Italia, mentre altri no. Al momento però si parla solo di rete fissa ed internet.