Sky lancia l'app My Sky per iOS ed Android: registrazioni e servizi a portata di mano

Sky annuncia oggi il lancio della nuova applicazione My Sky per smartphone e tablet basati su iOS ed Android, che permetterà ai clienti di gestire un autonomia l'abbonamento, restare al passo con le novità e richiedere assistenza.

Come mostriamo negli screenshot in calce, l'applicazione è caratterizzata da una Home a mosaico, in cui sarà possibile accedere rapidamente a ciò di cui si ha bisogno.

E' presente una sezione Guida TV, in cui si potrà accedere alla programmazione integrale e tutti i contenuti in evidenza in arrivo sui canali, ma soprattutto sarà possibile impostare dei promemoria a ridosso dell'inizio e far partire una registrazione direttamente dal proprio smartphone. L'app My Sky, inoltre, semplifica anche l'accesso a Sky Go, per iniziare a vedere subito il programma scelto.

Disponibile anche una sezione Fai Da Te, per gestire in autonomia ed in semplicità il proprio abbonamento, ma anche sottoscrivere nuove offerte.

Interessante anche la sezione Assistenza che permette di ottenere aiuto via chat, oltre che di programmare una telefonata con un operatore.

Infine, la sezione Extra per i clienti da più di un anno consente di scoprire vantaggi ed iniziative ad hoc riservate da Sky.

Il download è ovviamente gratuito e può essere completato già da oggi sui rispettivi store di iOS ed Android.