Sky lancia il nuovo box Sky Q: piccolo, leggero e non ha bisogno di parabola

Sky annuncia oggi il lancio del nuovo box Sky Q leggero e piccolo che grazie alle dimensioni ridotte può essere collegato facilmente ad ogni televisore della casa. Con questo nuovo lancio la pay tv punta tutto sulla flessibilità e la libertà di visione.

Il nuovo box Sky Q infatti non necessita della parabola, tanto meno dell'installazione da parte di un tecnico. Basandosi integralmente sulla connessione dati, infatti, deve essere semplicemente collegato alla propria connessione internet via WiFi o rete Lan: in questo modo è possibile accedere immediatamente all'offerta dei contenti di Sky con tutte le funzioni smart come l'on demand e restart.

Il nuovo Sky Q via internet sia affianca a Sky Q via satellite che resta il più diffuso ed è stato scelto da oltre 2 milioni di famiglie. E' però pronto per la ricezione del nuovo digitale terrestre DVB-T2 non appena entrerà in atto lo switch off, semplicemente collegandolo all'antenna terrestre. Inoltre, sfruttando una lista di canali ibrida garantisce la massima qualità e stabilità di visione anche quando la connessione è poco performante o non stabile. Garantita anche la piena compatibilità con le principali app come Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, Spotify e Mediaset Play.

E' inoltre pienamente compatibile con l'opzione Prova Sky Q che permette di provare Sky Q a 9 Euro per 30 giorni.