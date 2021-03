Sky lancia la nuova offerta 'Prova Sky Q': 30 giorni a 9 Euro, senza parabola

Importante novità dal fronte Sky. La pay tv ha infatti annuncia una nuova offerta rivolta a coloro che vogliono provare l'esperienza dell'ecosistema Sky Q. L'offerta si chiama "Prova Sky Q", ma vediamo come funziona.

Coloro che già da oggi aderiranno alla promozione, tramite la pagina dedicata o tramite i negozi Sky ed il numero 02.80.80, riceveranno direttamente a casa Sky Q da collegare ad internet. Prova Sky Q infatti non richiede alcuna parabola ma propone l'esperienza di visione ttraverso la rete.

Il pacchetto incluso in Prova Sky Q permette di accedere ai canali di Sky Kids, Sky Sport e Sky Cinema, oltre che ad Intrattenimento Plus che come noto comprende anche Netflix. Ovviamente l'esperienza di Netflix sarà quella base, comprensiva del piano Standard per la visione in alta definizione dei contenuti su due schermi in contemporanea.

Con Prova Sky Q, la pay tv darà anche la possibilità di provare il controllo vocale, la questione on demand, i suggerimenti personalizzati ed il digitale terrestre DVB-T2.

Prova Sky Q è disponibile al prezzo di 9 Euro per 30 giorni. Al termine del periodo promozionale, si interromperà la visione e gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra i nuovi pacchetti Sky Smart o Sky Open, o in alternativa potranno restituire il decoder.