Sky lancia il nuovo Ticket DAZN: 9 mesi a 69,99 Euro

E' scaduta ieri la prima promozione lanciata da Sky per tutti coloro che hanno intenzione di visualizzare DAZN ad un prezzo vantaggioso e la televisione satellitare ha rinnovato oggi l'offerta per tutti i propri utenti.

E' disponibile infatti il nuovo Ticket DAZN da 9 mesi, che garantisce un risparmio del 22 per cento e può essere acquistato fino al 10 Settembre 2018 a 69,99 Euro. Si tratta di un rincaro netto di dieci Euro rispetto a quello precedente, che poteva essere portato a casa a 59,99 Euro.

Resteranno disponibili invece fino al 31 Ottobre gli altri Ticket: quello da 1 mese, che garantisce un risparmio del 20 per cento ed è disponibile solo per i clienti Sky da più di un anno, può essere acquistato a 7,99 Euro, mentre il Ticket DAZN da 3 mesi è disponibile a 21,99 Euro al posto di 29,97 Euro, per un risparmio netto del 25 per cento.

I ticket DAZN possono essere acquistati anche dai clienti che non posseggono un decoder Sky Q, l'ecosistema della televisione satellitare. Almeno al momento l'applicazione non è ancora disponibile, il che vuol dire che gli utenti saranno costretti a guardare DAZN attraverso il computer, l'applicazione per la smart tv o uno dei tanti dongle disponibili sul mercato, come il Fire Stick.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale.