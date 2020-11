Sky lancia l'offerta con Fibra e Sky Q: quasi 20 Euro di sconto per 18 mesi

Sky ha dato il via alla commercializzazione della promozione comprensiva di Sky WiFi + Sky Q senza parabola, su cui viene proposta una riduzione di circa 20 Euro sul canone mensile, per un periodo di 18 mesi.

Come si può leggere nella pagina dedicata, infettiva. 39,90 Euro al mese al posto di 57,90 Euro al mese, è possibile ottenere la connettività in fibra fino a 1 Gb/s ed il pacchetto Sky Q senza parabola con pacchetto show e serie tv in alta definizione., il tutto con attivazione gratuita.

Sky WiFI Smart include anche le chiamate voce a consumo e lo Sky WiFi Hub intelligente, mentre per quanto riguarda l’esperienza di visione, non è richiesta alcuna parabola in quanto si appoggia direttamente alla connessione.

Nelle condizioni leggiamo che non è previsto alcun costo in caso di recesso anticipato per i primi dodici mesi. Il primo mese invece ha un costo di 10 Euro.

Il bundle è personalizzabile a seconda delle proprie esigenze: Sky dà la possibilità di aggiungere i pacchetti Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio ad un prezzo vantaggioso. Secondo quanto riferito dai colleghi di MondoMobileWeb, l’offerta con Sky WiFI, sKY tv e Sky Calcio ha un costo di 54,90 Euro al mese per i primi 18 mesi, al posto di 73,10 Euro. Il primo mese in questo caso ha un costo di 15 Euro.

Per tutti i dettagli su Sky WiFi vi rimandiamo al nostro articolo.