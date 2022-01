Sky lancia una nuova offerta flash con calcio e sport in sconto per più di un anno

Nuova offerta lanciata da Sky. Secondo quanto riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, infatti, la pay tv ha lanciato una nuova promozione che permette di ottenere a prezzo scontato i pacchetti Calcio e Sport, che assicurano la visione di tre partite di Serie A a turno e di tutta la Champions League, Europa League e Conference League.

La promozione è valida fino al 30 Gennaio 2022 ed include i pacchetti Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport a 29,90 Euro al mese per 18 mesi. Dati alla mano, si tratta di un risparmio di poco meno di 21 Euro, dal momento che di listino il bundle costa 50 Euro al mese.

Come riportato da Calcio e Finanza, la promozione può essere attivata nella versione con Sky Q via internet, pagando un costo una tantum di 9 Euro e che è caratterizzata dalla non necessità di avere nè parabola nè installazione: la pay tv provvederà ad inviare un decoder a casa da connettere alla rete. Alternativamente, è disponibile l'opzione con Sky Q via satellite che però ha un costo d'installazione ed attivazione di 29 Euro (anche in questo caso una tantum) e che permette di accedere alla massima qualità disponibile, anche in 4K HDR per coloro che scelgono l'opzione Sky Ultra HD.

Per tutti i dettagli su cosa si vede con il pacchetto Sky Sport e qual è la nuova composizione del pacchetto Sky Calcio