Sky lancia Primafila Premiere: i film in uscita al cinema arrivano direttamente in TV

Nuovo servizio di Sky per i propri abbonati e per sorreggere l'industria cinematografica che è stata gravemente impattato dalla pandemia di Coronavirus. La pay tv ha infatti annunciato il lancio del nuovo servizio Sky Primafila Premiere, che permetterà di noleggiare i film in uscita nei cinema per guardarli sul proprio televisore di casa.

Primafila Premiere è accessibile da coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento satellitare o via fibra ottica: basta semplicemente entra in Sky Primafila e selezionare una delle pellicole che si intende noleggiare.

Il via è previsto da domani 10 Aprile con Trolls World Tour, che sicuramente avrebbe attratto i più piccoli al cinema. Il 12, nel giorno di Pasqua, sarà la volta di "Un figlio di nome Erasmus", la commedia con protagonisti Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphys, Daniele Liotti e Carl Alt.

Chiaramente saranno incluse anche pellicole internazionali come Emma, The Hunt, Bloodshot, Torna a vincere e L'Uomo Invisiblle, ma gli altri film saranno annunciati successivamente.

Il prezzo di noleggio per ogni film è di 15,99 Euro, che riprende quello di altre piattaforme che propongono lo stesso servizio. Non sono però da escludere sconti a tempo limitato su determinati film, ecco perchè è comunque consigliabile tenere sott'occhio il catalogo.

Il funzionamento è molto simile ad Amazon Prime Video Cinema lanciato negli USA.