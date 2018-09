Sky lancia la Sky Soundbox: prezzi, caratteristiche e compatibilità

E' disponibile da oggi in Italia la Sky Soundbox, che l'emittente satellitare di Murdoch aveva annunciato insieme a Sky Q. L'acquisto può essere effettuato direttamente dal sito web della televisione, tramite questo indirizzo.

Progettata da Devialet, la Sky Soundbox è composta da 6 woofer con bassi intensi e profondi, 1 driver full-range frontale, 2 driver full-ranger posteriori ed il design che ha caratterizzato tutta la nuova linea di decoder. Punto forte dell'offerta è il fatto che la soundbox mixa tutto in un'unico dispositivo che genera un suono avvolgente e se collegata ad un decoder Sky Q è in grado di riconoscere i contenuti in visione per calibrare automaticamente l'audio a seconda delle scene.

A livello di compatibilità, grazie all'ingresso HDMI, cavo ottico e Bluetooth la Sky Soundbox è compatibile con vari dispositivi, tra cui anche le console da gioco e tablet oltre che con una vasta gamma di televisori.

Sky Soundbox supporta il formato Dolby Digital e Dolby Digital+, che possono essere configurati direttamente dal decoder come specificato nella pagina dedicata.

Per quanto riguarda i prezzi, per i clienti Sky è disponibile in esclusiva a 399 Euro al posto di 599 Euro, mentre per gli abbonati da più di sei anni il prezzo dedicato è di 349 Euro.