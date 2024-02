Sky lancia Sky Sport Plus, il nuovo canale interattivo per gli amanti dello sport

Si arricchisce ulteriormente l’offerta di canali targati Sky. La pay tv infatti ha annunciato il lancio di un nuovo canale, incluso nel pacchetto Sky Sport, battezzato Sky Sport Plus.

La pay tv, grazie a questo nuovo canale disponibile già da oggi, avranno la possibilità di seguire il grande tennis con oltre 80 tornei a stagione tra ATP e WTA per un totale di 4000 partite. Per accedervi basta collegarsi al canale Sky Sport Tennis già disponibile da qualche anno e quindi accedere a Sky Sport Plus: in questo modo di potrà passare da un campo all’altro per seguire le partite ed i campioni preferiti.

Sky Sport Plus si attiverà tramite il tasto verde del telecomando Sky Q o il tasto interattività di Sky Glass, e proporrà immagini in diretta dai campi di gioco curate e realizzate da ATP e WTA.

Le funzionalità offerte da Sky Sport Plus sono tante: oltre alla possibilità di seguire i match con il commento originale, si potranno vedere uno o più incontri in diretta, scegliere le partite dei giocatori italiani disponibili ed accedere alla sezione classifiche per ottenere informazioni in tempo reale sul raking ATP e WTA.

Tuttavia, non si tratta di un canale di solo tennis. Se oggi si accende con il torneo WTA 1000 di Doha, l’ATP 500 di Rotterdam, e gli ATP 250 di Delray Beach e Buenos Aires, è disponibile anche per la Premier League inglese e dall’inizio della prossima stagione anche per la Formula 1.

L’annuncio arriva a pochi mesi da quello relativo all’estensione dei diritti tv del tennis su Sky.