Sky lancia la Special Week: super offerte sugli abbonamenti fino al 17 Maggio

Sky ha annunciato il lancio della Special Week, una nuova promozione valida fino al 17 Maggio 2022 che consente di ottenere un ottimo sconto su alcuni abbonamenti.

Nello specifico, come si può vedere direttamente nella pagina del configuratore, è possibile ottenere il pacchetto con Sky TV, Netflix e Sky Cinema al prezzo di 19,90 Euro al posto di 44 Euro per 18 mesi.

Tra i pacchetti scontati però figura anche Sky Sport, che passa a 16 Euro al mese piuttosto che 20 Euro, mentre se si sceglie solo Sky TV il prezzo è di 14,90 Euro al posto di 25 Euro, comunque lo stesso dell’Intrattenimento Plus che include anche Netflix.

Ridotti anche i costi di attivazione: Sky Q Via internet ha un costo di 9 Euro una tantum al posto di 148 Euro, Sky Q via satellite passa a 29 Euro al posto di 219 Euro (sempre una tantum), e Sky Q via satellite con Sky Q Platinum è disponibile a 29 Euro piuttosto che 369 Euro, sempre da pagare una tantum.

Sottoscrivendo l’offerta online, inoltre, si avrà diritto ad un anno di Corriere della Sera Digital+.

Questa offerta arriva a pochi giorni dall’annuncio della programmazione estiva di Sky Sport caratterizzata da tantissimi eventi sportivi.