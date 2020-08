Sky lancia i Summer Days: Sky Go più ricco e nuovo canale su Sky Cinema

Sky ha lanciato i Summer Days, che fino al 17 Settembre consentiranno agli utenti di godere di un'esperienza più ricca sia da mobile con Sky Go che sul decoder. Vediamo quali sono le iniziative messe in campo della pay tv e come goderne a pieno.

La prima riguarda il canale Sky Cinema Per Te, che proporrà il meglio della filmografia italiana, tra repliche delle commedie e pellicole d'autore e prime visioni, a partire dalle 21:15 in prime time preceduto alle 21 dalla produzione 100x100 Cinema di Sky.

Il nuovo canale arriverà alla posizione 484 per tutti i clienti abbonati al digitale terrestre, mentre sarà disponibile al 311 su satellite e fibra in HD al 311 ed in SD al 341. Ovviamente, approderà anche su Sky Go, una scelta dettata dal fatto che Sky intende consentire ai propri abbonati di guardarlo anche in movimento su smartphone, tablet e PC.

Tante novità anche per gli abbonati a Sky su digitale terrestre: qui sono infatti in arrivo ben cinque canali. Fino al 17 Settembre gli abbonati al pacchetto Sky Sport potranno godere di cinque canali sportivi: Sky Sport Football, Sky Sport Arena, Sky Sport Collection, Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP. Come indicato nelle FAQ, "la visione dei canali Sky Cinema per te e i 5 canali di sport su Sky Go, offerti all'interno dell'iniziativa Sky Summer Days, si interromperà automaticamente il 17 settembre, senza nessun costo. Sky Go è incluso nell’abbonamento e riservato ai clienti con abbonamenti residenziali compatibili. Costi di connessione legati all’operatore utilizzato. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o in parte, relativi ai pacchetti sottoscritti dall’abbonato".

Di recente Sky Go si è arricchito con delle importanti novità per smartphone, tablet e PC.