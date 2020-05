Sky lancia Well4You, il nuovo portale per affrontare l'emergenza Coronavirus

Nel corso dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, Sky non si è mai fermata. Lo ha potuto fare grazie all’incessante lavoro delle sue persone, di cui alcune in sede e la grande maggioranza in smart working.

E per essere ancora più vicina ai suoi dipendenti Sky ha lanciato Well4You, il nuovo portale dedicato ai lavoratori, nato dall’ascolto delle esigenze dei nostri colleghi. Grazie a un’offerta diversificata e flessibile, questo nuovo strumento vuole dare alle persone delle soluzioni per piccole e grandi necessità di natura personale, familiare e inerenti alla salute.



Tra i primi servizi dell’universo di Well4You rientrano le iniziative per aiutare ad affrontare con maggiore serenità l’emergenza che stiamo vivendo, dedicate ai dipendenti, ai colleghi con contratto di somministrazione, agli stagisti, agli agenti e ai loro familiari, per una popolazione aziendale di circa 5.200 persone, che diventano 13.000 includendo i loro familiari. Tra le iniziative, vi è la copertura assicurativa in caso di contagio da Coronavirus, che durerà per tutto il 2020 e prevede un’indennità giornaliera, una da convalescenza e assistenza post ricovero.

Fra i nuovi servizi Well4You è inoltre disponibile il teleconsulto di medicina generale, attivo 7 giorni su 7, che prevede la tele-prescrizione di farmaci e la consulenza su eventuali cure farmacologiche da seguire.

Nell’ambito di Well4You, Sky ha attivato un servizio di supporto psicologico attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Si tratta di uno strumento di prevenzione, gratuito e confidenziale, con un focus sui problemi che possono emergere in questo periodo di emergenza.

Inoltre, grazie alla collaborazione di diverse piattaforme, Sky ha attivato un servizio di smart caring che mette a disposizione dei webinar con esperti che aiutano le persone a prendersi cura di loro stessi, a gestire gli affetti e a mantenersi in buona salute. Il progetto ha già riscosso grande successo all’interno dell’azienda, con circa 400 iscritti e una crescente partecipazione.



Nelle prossime settimane e mesi, Well4You metterà in campo nuove iniziative per contribuire a dare risposte concrete ai bisogni delle persone di Sky. Tra queste, un programma per il supporto alla famiglia e alla genitorialità che verrà implementato durante l’estate e che includerà un supporto all’istruzione dei figli e programmi di orientamento alla scuola superiore e all’università. Well4You è un programma di portata pluriennale che è solo all'inizio del suo percorso.

