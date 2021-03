Sky in lizza per la trasmissione di tre partite di Serie A 21-24 a turno, ma non in chiaro

Con l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A a DAZN si è chiusa un'era per il mondo del calcio italiano: dopo svariati anni infatti Sky non ha portato a casa il pacchetto più corposo, ma dall'assemblea di Lega arrivano comunque delle indicazioni. La pay tv di Comcast infatti potrebbe comunque restare in gioco.

Alla piattaforma di streaming infatti sono andati i pacchetti 1 e 3 del bando, che hanno garantito la trasmissione di 7 partite in esclusiva a turno e 3 in co-esclusiva. Gli utenti quindi sostanzialmente con un solo abbonamento (a DAZN) potranno seguire tutte le partite.

Sky aveva presentato un'offerta da 70 milioni di Euro per il pacchetto 2, che include proprio i diritti per la trasmissione di 3 match a settimana. Tale proposta non è stata discussa dall'assemblea di Lega, che ha comunque tempo fino al 29 Marzo 2021 per decidere.

In un clima non certo disteso, alla luce dei recenti scambi di lettere tra Sky e la Lega, quindi, le parti si apprestano a discutere di questo pacchetto ma una cosa è certa: l'assemblea di oggi sembra aver categoricamente escluso la possibilità di trasmettere una delle tre partite in co-esclusiva in chiaro. Dell'eventualità si era parlato nei passati mesi ed anche lo scorso anno subito dopo il lockdown, ma non se n'è fatto nulla.

Anche per le tre partite in co-abitazione quindi sarà necessario disporre di un abbonamento.