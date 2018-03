Sky e Mediaset fanno pace: via allo scambio dei canali. In arrivo la pay tv unica?

Scoppia la pace tra, proprio nel weekend di Pasqua che con ogni probabilità precederà la pubblicazione dei pacchetti televisivi della Serie A da parte di Mediapro . Le due importanti televisioni, infatti, hanno firmato una partnership storica, che mette la parola fine su una guerra che durava da tempo.

Sky, infatti, alla luce di questo accordo, sbarcherà sul digitale terrestre grazie alle bande detenute dal Biscione, in cui sarà presente probabilmente una parte significativa dell'offerta televisiva della tv satellitare di Murdoch.

Premium, invece, dal canto suo sarà presente con i canali di cinema e serie tv, nella controparte.

Secondo molti, alla luce di questo accordo si avvicina sempre di più la pay tv unica in Italia, di cui si parlava già da tempo e che ora potrebbe vedere la luce. Tra Novembre 2018 e Dicembre 2018, Sky potrà chiedere al gruppo della famiglia Berlusconi il ramo della piattaforma tecnologica (operation pay), per farlo confluire in un'unica società (newco). Questa si occuperà di ambiti come la manutenzione tecnica e l’assistenza ai clienti, portando, in futuro, possibili benefici alle due aziende.

Mediaset, quindi, potrebbe decidere di vendere a Sky, ma in questo caso l'operazione sarà sottoposta all'approvazione di Antitrust ed Agcom. A tal proposito, il Biscione specifica che "l'eventuale esercizio del diritto di vendita non comporterà alcuna discontinuità all'attività di Mediaset Premium che continuerà a gestire la propria offerta e la propria base clienti".

Nei dettagli, ecco lo scambio di canali, come riportato da Repubblica:

5 canali di cinema e 4 canali di serie tv - attualmente disponibili solo su Mediaset Premium - saranno visibili a tutti gli abbonati Sky via satellite senza nessun costo aggiuntivo. Inoltre, tutti i film e le serie tv disponibili on demand andranno ad arricchire la library di contenuti a disposizione delle oltre 3,1 milioni di famiglie abbonate che accedono per scaricare e vedere i loro programmi preferiti quando e dove vogliono;

gli abbonati Sky al pacchetto Cinema vedranno quindi - in aggiunta ai 12 canali HD targati Sky che già offrono una prima visione al giorno, film campioni di incasso e le migliori pellicole italiane – Premium Cinema e Premium Cinema +24 (con ancora più anteprime e blockbuster hollywoodiani) Premium Cinema Energy (dedicato al cinema d’azione, al brivido e all’horror), Premium Cinema Emotion (con le commedie romantiche e le storie più emozionanti), Premium Cinema Comedy (interamente dedicato alla commedia e al divertimento, dai cult italiani ai film comici di maggior successo). Tutti insieme, questi canali programmano ogni anno mediamente oltre 1.400 differenti titoli cinematografici tra cui blockbuster del calibro di Wonder Woman, Dunkirk, L'ora più Buia, Cinquanta Sfumature Di Rosso, Justice League, It, L’uomo di Neve.

gli abbonati Sky al pacchetto Sky Famiglia potranno vedere il canale Premium Action (dedicato alle serie d’azione, ai supereroi, al fantasy e al sci-fi), Premium Crime (il canale delle serie poliziesche e legal), Premium Joi (con le grandi storie, che spaziano dal medical, al romance, ai drama familiari) e Premium Stories, dedicato alle serie comedy, sitcom e alle commedie di ogni genere. Questi canali vanno a rafforzare un’offerta già ricchissima che va da Sky Uno a Fox, da Sky Atlantic a National Geographic.

Sky affitterà le bande da Ei Towers di Mediaset, per poter distribuire una sua offerta a pagamento che svilupperà appositamente per il digitale che dovrebbe diventare operativa il 1 Giugno e mixerà una selezione di canali Sky e Fox con 9 canali Mediaset, cinque di Cinema e quattro di Serie TV, i quali andranno ad arricchire anche l'offerta via satellite.

Al pacchetto in questione, se ne potrà aggiungere un altro dedicato allo sport, che includerà eventi sportivi di Sky in HD.

Al momento l'accordo riguarda solo i contenuti, ed è una partnership commerciale, ma secondo molti le sorprese sono dietro l'angolo.