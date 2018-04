Sky - Mediaset Premium: attivi i canali vetrina Sky Uno e Sky Sport HD

Entra nel vivo l'accordo tra Sky e Mediaset. Nella giornata di ieri, infatti, sul digitale terrestre Sky ha provveduto ad attivare i primi due canali vetrina presenti nell'offerta italiana della pay tv di Murdoch. SI tratta di Sky Uno e Sky Sport, che possono essere visti anche in alta definizione.

Il tutto rientra nella prima fase dell'accordo, che durerà fino al prossimo 3 Giugno, e che permetterà agli utenti di accedere gratuitamente, a patto di avere una scheda Premium attiva, ad una versione ad hoc per Mediaset di Sky Uno (canale 318 per la versione SD e 379 per quella in HD) e Sky Sport (319 e 374).

Si tratta senza dubbio di una novità importante, che anticiperà nelle prossime settimane l'approdo dei canali Premium Cinema.

Dal fronte Sky al momento non sono arrivate ancora novità: non sappiamo se l'accordo prevede anche l'arrivo dei canali vetrina di Mediaset sulla propria piattaforma, ma sicuramente nel corso delle prossime settimane la situazione diventerà più chiara, dal momento che il 3 Giugno la partnership firmata qualche venerdì fa diventerà operativa a tutti gli effetti.

Resta anche da capire la programmazione che le due emittenti si scambieranno e soprattutto la posizione nei confronti dei prossimi accordi commerciali. Sky infatti detiene i diritti di Champions League ed Europa League, mentre Mediaset dei Mondiali.