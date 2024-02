Sky Mobile, il nuovo operatore debutta il 29 Febbraio 2024 in Italia: avrà anche il 5G

Sky ha comunicato il lancio in Italia di Sky Mobile powered by Fastweb, il nuovo operatore telefonico che dai primi mesi del 2024 proporrà un’offerta per i clienti mobile “semplice, trasparente e conveniente”.

Il debutto è previsto il prossimo 29 Febbraio 2024, quando sarà disponibile per tutti coloro che lo desiderano.

A livello tecnico, Sky Mobile offrirà secondo i dati di Sky una copertura che raggiungerà oltre il 99% del territorio italiano con il 4G, ma anche la possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi con la tecnologia che entro il 2025 raggiungerà il 90% della popolazione del nostro paese.

Gli utenti avranno la possibilità di sottoscrivere varie soluzioni, tutte con minuti illimitati e contraddistinte da vari pacchetti di gigabyte. Nessuna informazione sui possibili prezzi.

“Che si tratti di vivere i grandi eventi sportivi e le storie più emozionanti o di connettersi alle proprie passioni, Sky è il partner ideale delle famiglie e con Sky Mobile lo sarà ancora di più. Ora la nostra offerta di contenuti e servizi è davvero completa e con una qualità unica. Con questa novità daremo un’opportunità in più per scoprire il mondo Sky a chi non ci ha ancora scelto” ha affermato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web di Sky Mobile.