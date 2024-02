Sky Mobile powered by Fastweb, è il giorno del lancio: prezzi ed offerte

Come ampiamente preannunciato, Sky ha lanciato oggi le nuove offerte mobile in Italia con il suo operatore “Sky Mobile powered by Fastweb”, che si prepone l’obiettivo di offrire un’esperienza semplice, trasparente e conveniente.

Le offerte mobile disponibili al lancio sono tre:

Sky Mobile : a 7,95 Euro al mese include 150 gigabyte di navigazione internet (anche in 5G, dove disponibile) e minuti illimitati verso tutti. Previsto un costo di attivazione di 10 Euro per la SIM da pagare una tantum;

: a 7,95 Euro al mese include 150 gigabyte di navigazione internet (anche in 5G, dove disponibile) e minuti illimitati verso tutti. Previsto un costo di attivazione di 10 Euro per la SIM da pagare una tantum; Sky Mobile Full : ha un costo di 9,95 Euro al mese e si differenzia dall’offerta base non solo per il prezzo ma per la presenza di 200 gigabyte di navigazione internet. Confermati anche in questo caso i minuti illimitati verso tutti;

: ha un costo di 9,95 Euro al mese e si differenzia dall’offerta base non solo per il prezzo ma per la presenza di 200 gigabyte di navigazione internet. Confermati anche in questo caso i minuti illimitati verso tutti; Sky Mobile Maxi: ha un costo di 11,95 Euro al mese che si aggiungono, come nel caso di Sky Mobile e Sky Mobile Full, ad un costo di 10 Euro per la SIM da pagare una tantum. In questo caso però i gigabyte di navigazione sono 300.

Oltre ai minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, le tre offerte sono anche accomunate dalla presenza di 100 SMS. L’attivazione può essere effettuata anche online, e per tutte le informazioni vi rimandiamo direttamente al sito web ufficiale di Sky Mobile.

In occasione dell’annuncio ufficiale, Sky ha affermato che Sky Mobile garantirà una copertura 4G su oltre il 99% del territorio italiano, mentre entro il 2025 ha in previsione di coprire il 90% dell’Italia anche con il 5G.